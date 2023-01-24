В Нижнем Тагиле и окрестностях проверят качество воды в колодцах за 3,4 млн рублей

В Нижнем Тагиле и окрестностях проверят качество воды в колодцах. Мэрия разместила тендер на оказание услуг по лабораторному исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Планируется проверить воду в 159 колодцах города и его окрестностей.

Заказчиком выступает МБУ «Служба экологической безопасности». На экспертизу городские власти готовы потратить 3,4 млн рублей. В Нижнем Тагиле проверят 56 колодцев во всех трёх районах. Помимо них, исследования воды проведут на территории сёл Серебрянка, Верхняя и Нижняя Ослянка, в посёлке Уралец, деревнях Захаровка, Баронская, Усть-Утка, в посёлке Ёква, сёлах Сулём, Елизаветинское, посёлках Чащино, Чауж, Антоновский, Баклушина, Волчевка, Студёный, Висимо-Уткинск, Северный, Евстюниха и Ольховка.

Специалисты проверят мутность воды, цветность, жёсткость, оценят её запах при температуре +20 градусов, уровень минерализации, загрязнения химическими элементами и бактериями.

Победитель тендера должен будет провести исследование и по итогу предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение. Проводить замеры исполнитель должен будет ежеквартально. Первый результат необходимо предоставить 5 марта, затем 5 июня, 5 сентября и 5 декабря. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 27 января.