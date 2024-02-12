В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заменят 256 лифтов

По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заменят 265 лифтов. Об этом сообщает информационный портал региона. В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей.

«Всего на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в бюджете региона в этом году предусмотрено 450 миллионов рублей. В настоящее время проводится дополнительный отбор заявок от муниципальных образований на участие в программе. Впервые в регионе будет применена практика заключения договора на условиях рассрочки платежа», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он отметил, что за последние пять лет в рамках программы проведена замена 1471 лифта на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Обновление оборудования проводится на условиях софинансирования из средств областного, местного бюджетов и собственников помещений в многоквартирных домах.

Лифты, введённые в эксплуатацию до 2013 года и отработавшие назначенный срок службы (25 лет), должны быть заменены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Напомним, 21 октября в пассажирском лифте многоэтажного дома № 10 на улице Удовенко в Нижнем Тагиле зажало молодую маму. Женщина заходила в лифт, одновременно заводя в него коляску с 4-месячным ребёнком. При посадке тагильчанки в кабину лифта произошло закрытие дверей, которыми она оказалась зажата, после чего кабина лифта пришла в движение. Пострадавшая получила травму ног, в связи с чем была доставлена в больницу и прооперирована. Сотрудники СК, прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила и Ростехнадзора начали проверку.

По поручению председателя СК России следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины пассажирским лифтом.

После инцидента в лифтах Нижнего Тагила стали появляться правила их использования. Отдельный пункт в правилах запрещает ввозить в кабину и вывозить из неё коляску (санки, велосипед и другое), когда ребёнок находится внутри.