В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области откроют дополнительные отделения для выплат клиентам банка «Нейва»

Банк «Открытие» с 29 апреля расширит сеть отделений, где будут осуществлять выплаты клиентам банка «Нейва», сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Помимо действующих отделений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Краснотурьинске, Североуральске, Верхней Пышме и Асбесте, банк будет обслуживать частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц банка «Нейва» в дополнительных точках обслуживания в Заречном, Серове, Лесном, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Для частных клиентов и индивидуальных предпринимателей доступна запись через сайт банка, а юридические лица могут обращаться в банк без предварительной записи на сайте, уточнили в «Открытии».

Ранее предприниматели из Нижнего Тагила выразили недовольство работой банка «Открытие», который осуществляет выплаты вкладчикам «Нейвы». Оказалось, что при наличии отделений банка в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове и других городах Свердловской области юридические лица могут подавать заявления на возмещение денежных средств только в Екатеринбурге.

«Нигде об этом они публично не объявляли: на сайте можно найти новость о том, что они выиграли конкурс АСВ, и там внутри зашита ссылка со списком отделений, где будут принимать заявления от юрлиц. А люди, не зная этой информации, приходят в отделения банка в своих городах, и их разворачивают. Почему условный житель Серова должен ехать 360 км в одну сторону до Екатеринбурга, если отделение банка есть в Серове, мне непонятно», — поделился предприниматель Егор Бычков.

Кроме того, всем вкладчикам, чьи деньги «застряли» в «Нейве», необходимо записываться в банк «Открытие» заранее через сайт, однако юридические лица по неизвестным причинам сделать этого не могут.

«Мало того, что у многих людей деньги оказались заморожены, так им ещё и создали максимально некомфортные условия подачи заявления на возврат», — подчеркнул Егор Бычков.