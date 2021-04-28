Предприниматели Нижнего Тагила не могут получить в банке «Открытие» выплаты, которые застряли в «Нейве»

Предприниматели из Нижнего Тагила недовольны работой банка «Открытие», который осуществляет выплаты вкладчикам «Нейвы». Оказалось, что юридические лица могут подавать заявления на возмещение денежных средств только в Екатеринбурге. При этом у банка есть свои отделения в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове и других городах Свердловской области.

«Нигде об этом они публично не объявляли: на сайте можно найти новость о том, что они выиграли конкурс АСВ, и там внутри зашита ссылка со списком отделений, где будут принимать заявления от юрлиц. А люди, не зная этой информации, приходят в отделения банка в своих городах, и их разворачивают. Почему условный житель Серова должен ехать 360 км в одну сторону до Екатеринбурга, если отделение банка есть в Серове, мне непонятно», — поделился предприниматель Егор Бычков.

Также отметим, что теперь всем вкладчикам, чьи деньги «застряли» в «Нейве», нужно записываться в банк «Открытие» заранее через сайт. Но юридические лица по неизвестным причинам сделать этого не могут.

«Мало того, что у многих людей деньги оказались заморожены, так им ещё и создали максимально некомфортные условия подачи заявления на возврат», — подчеркнул Егор.

Оперативный комментарий пресс-службы банка «Открытие» АН «Между строк» получить не удалось.