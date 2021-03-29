В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области из-за сбоя системы сработали сирены

Сегодня около 13:50 жители Нижнего Тагила услышали вой сирен. По данным АН «Между строк», сигнал тревоги также прозвучал в Екатеринбурге и Кушве. Порталу E1.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области ситуацию объяснили сбоем в работе систем оповещения.

«Включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Просим граждан сохранять спокойствие, не прерывать занятия и работу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сирены срабатывают в чрезвычайных случаях, когда есть угроза населению. Периодически МЧС проводит проверки и предупреждает о них заранее. Последняя проверка системы оповещения проходила в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 3 марта.

При срабатывании сирены в чрезвычайной ситуации горожане должны включить телевизор или радио, чтобы узнать, как действовать и когда ждать помощи. Именно для этого после сирены проходят проверки перехвата телерадиоэфира.