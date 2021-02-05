В Нижнем Тагиле хотят построить межмуниципальный приют для бездомных собак. Но денег на него нет

В конце января департамент ветеринарии Свердловской области провёл встречу со специалистами управления городского хозяйства администрации Нижнего Тагила по строительству в городе межмуниципального приюта для бездомных животных.

Земельный участок для приюта специалисты нашли, но средств на проектирование и строительство питомника в бюджете Нижнего Тагила пока нет: стоимость приюта специалисты оценили в 150 млн рублей. Напомним, ранее мэрия сообщала АН «Между строк», что строительство приюта обойдётся в 130 млн рублей.

Земельный участок под приют была зарезервирован в районе шлаковых отвалов ОАО «НТМК». Его площадь — 47 340 кв. м, это примерно половина парка «Народный».

В департаменте информационной политики Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что создание приюта возможно за счёт применения государственно-частного партнёрства, но сначала нужно внести изменения в два федеральных закона (№ 115-ФЗ и № 224-ФЗ). Свердловская область планирует выступить с такой инициативой через Законодательное собрание.

«В Министерство природных ресурсов и экологии РФ областью уже направлен запрос о предоставлении типового проекта приюта для животных и информации о лучших практиках субъектов Российской Федерации по созданию приютов для животных, а также предложение рассмотреть вопрос финансирования (софинансирования) проектирования и строительства приютов для животных», — сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Комитет по аграрной политике Свердловской области планирует на средства федерального и областного бюджетов создать 6 межмуниципальных государственных приютов.

Напомним, в конце 2020 года на пресс-конференции губернатора Свердловской области директор агентства новостей «Между строк» Егор Бычков задал вопрос о сложной ситуации с бездомными животными в Нижнем Тагиле и предложил организовать в городе межмуниципальный питомник. Глава региона Евгений Куйвашев пообещал найти решение проблемы с бездомными животными в первом квартале 2021 года.