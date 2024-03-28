В Нижнем Тагиле хотят поднять стоимость проезда

В Нижнем Тагиле в ближайшее время может снова подняться стоимость проезда в городском транспорте. По крайней мере, именно с таким предложением городские перевозчики планируют выйти к Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области, пишет ИА «Все новости». По информации издания, сейчас вовсю идёт процедура подготовки документов с обоснованием повышения стоимости.

Отметим, с 20 декабря 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 24 рубля, что является одним из самых низких тарифов в Свердловской области. Пассажирскими перевозками в городе, помимо недавно воссозданного муниципального ПОПАТа, занимаются три компании: «Союз-НТ», «Техноком» и «Фирма ТАС», которые делят между собой 44 маршрута.

Напомним, 28 февраля 2024 года на встрече со СМИ, приуроченной к запуску муниципального предприятия, чиновники администрации Нижнего Тагила заявили, что повышение стоимости проезда пока не планируется.

К качеству пассажирских перевозок в Нижнем Тагиле уже много лет возникает множество претензий со стороны местных жителей и гостей города. О невозможности полноценно выполнять свои обязательства заявляли и сами перевозчики, связывая проблемы с низкой стоимостью проезда. Улучшить ситуацию, по задумке чиновников города, должно возродившееся на базе МУП «Тагильский трамвай» городское автотранспортное предприятие, которое заработало 1 марта 2024 года. АН «Между строк» проводило собственную проверку работы муниципального перевозчика. О её итогах можно почитать здесь.

Кроме того, чиновники Нижнего Тагила приняли решение заключить договоры с компаниями-перевозчиками города на новых условиях. Накануне пять новых контрактов, предусматривающих соглашение о перевозке пассажиров на ближайший год (до 31 марта 2025 года), были опубликованы на сайте госзакупок. Согласно размещённой документации, мэрия решила скорректировать договоры с подрядчиками на 15 городских маршрутах: 1С, 2, 3, 7, 13, 15, 19, 26, 36, 38, 44, 46, 58, 61 и 65. Общая стоимость пяти контрактов составляет 22,8 млн рублей. За каждый километр пройденного автобусом пути мэрия готова платить по 7 рублей 91 копейке.