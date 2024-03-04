Опоздал на 7 минут. АН «Между строк» проверило, соблюдает ли расписание движения автобусов новый муниципальный перевозчик в первый день работы

В минувшую пятницу, 1 марта, в Нижнем Тагиле начало работу новое муниципальное автотранспортное предприятие, созданное на базе МУП «Тагильский трамвай». Первые 18 муниципальных автобусов вышли на семь внутригородских маршрутов: № 7, 13, 15, 19, 46, 58, 61.

Напомним, последние три года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». За это время на качество работы общественного транспорта поступило множество жалоб, что подтолкнуло администрацию города к созданию муниципального предприятия, которое бы обслуживало самые неприбыльные маршруты.

Редакция АН «Между строк» решила проверить, соблюдает ли расписание новый муниципальный первозчик на трёх маршрутах (№ 7, 13, 58) в первый день работы.

№ 7 (Вокзал — Верхняя Черемшанка).

Согласно расписанию, в 08:25 автобус должен отправиться с остановки «Вокзал». Он приехал на неё в 08:26, а уехал 08:28. Следующее время отправления — 10:15, он прибыл в 10:15, а уехал 10:16. В дневное время отправление в 15:55. Автобус приехал в 15:55 и уехал без пассажиров в указанное в расписании время. Далее отправление от остановки в 17:05, он прибыл на неё в 17:06 и уехал в это же время.

Самое большое опоздание на маршруте составило 3 минуты на утреннем рейсе. Маршрут обслуживал один автобус.

№ 13 (Вокзал — Новая Кушва — Туберкулёзная больница).

Отправление с остановки «Вокзал» в 08:30, автобус прибыл 08:26 и отправился в заданное время. Следующий маршрут отправляется в 10:25, автобус приехал в 10:30, уехал в 10:31. Днём отправление в 16:25, автобус приехал в 16:26, уехал в 16:28. Далее он должен был отправиться в 17:20, приехал на остановку в 17:19, уехал в 17:23.

Самое большое опоздание составило 6 минут. Маршрут обслуживал один автобус. Стоит отметить, что оплата производилась перед поездкой.

Маршрут № 58 (Вокзал — посёлок Северный).

Отправление рейсов в 08:05, 08:20, 08:40, 08:55, 09:15, 09:30, 10:25, 16:35, 16:55,17:20, 17:45, 18:05 было строго по графику. Вместо 09:50 автобус отправился в 09:51, также было задержано на 7 минут отправление рейса на 16:05. И было опоздание отправления на 1 минуту рейса на 16:20.

Самое большое опоздание на этом маршруте составило 7 минут, его обслуживало четыре автобуса, оплата производилась перед поездкой.

В апреле 2024 года новое муниципальное автотранспортное предприятие планирует начать работу ещё на семи муниципальных маршрутах.