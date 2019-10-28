В Нижнем Тагиле грузовик сбил 68-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле грузовик сбил 68-летнего пешехода. ДТП произошло сегодня, 28 октября, около 14 часов напротив центральной проходной «Уралвагонзавода» на Восточном шоссе. Мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в этот момент его сбил грузовик ISUZU под управлением 49-летнего мужчины. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.