В Нижнем Тагиле готовы к сдаче уже 8 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Нижнем Тагиле готовы к сдаче в эксплуатацию 8 улиц из 21, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядные организации «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой» ждут хорошей погоды, чтобы нанести на объекты специальную разметку. К сдаче готовы улицы Хвойная, Басова, Азовская, Товарный двор, Челюскинцев и Гагарина, а также часть Северного и Восточного шоссе. На 80% сделаны Уральская и Вязовская, на 70% — Тимирязева и Жуковского. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил мэр Владислав Пинаев во время встречи с Виталием Крупиным, руководителем проекта «Единой России» «Безопасные дороги», в рамках которого партия контролирует реализацию федеральной программы на территории Свердловской области, в том числе и в Тагиле.

«На встрече мы дополнительно обсуждали вопрос, касающийся необходимости заключения контрактов жизненного цикла, — сказал АН “Между строк” Владислав Пинаев. — Дороги должны делать те, кто в перспективе будет их же эксплуатировать. Мы уже работаем в данном направлении. “УБТ-Сервис” и “Тагилдорстрой” выиграли конкурсы на ремонт дорог и сейчас как раз делают их под себя. Они будут их в дальнейшем эксплуатировать, а значит, и лучше беречь. Это касается сохранения и бордюрного камня, и непосредственно поверхности дороги».

В ходе встречи с мэром Нижнего Тагила Крупин также затронул вопрос, касающийся важности оборудования пешеходных переходов и тротуаров вблизи школ и детских садов.

«С министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области уже проведены переговоры. Мы пришли к тому, что с 2021 года и по 2023 год включительно у нас будет работать региональная программа также в части обустройства и освещения пешеходных переходов и тротуаров по маршруту следования дом — школа — дом», — отметил Крупин.

Сегодня большая работа направлена на приведение пешеходных переходов именно вблизи школ и детских садов к национальным стандартам. И единороссы в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» следят за тем, чтобы соответствующее поручение президента исполнялось. Пока на Урале обустроено лишь 1750 из 2,5 тысячи переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями.

«Сейчас перед управлениями образования и горхозяйством стоит задача подготовить заявку в область на работу согласительных комиссий к сентябрю, чтобы затем можно было получить средства на оборудование пешеходных переходов. Общая сумма станет известна только после того, как подготовим заявку. Нам многое предстоит сделать, хотя большинство работ мы уже провели. Сегодня практически все школы готовы к началу нового учебного года», — добавил Пинаев.

После встречи с главой города представитель ЕР вместе с дорожниками оценил улицы, сделанные в рамках нацпроекта.

Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле в 2019 году отремонтируют 21 улицу, на работы направлено более полумиллиарда рублей. Приведением улиц в порядок во всех районах города занимаются МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис». Оба предприятия прошли необходимую модернизацию и добились производства асфальта, соответствующего требованиям «УралДорНИИ». 21 дорога в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к октябрю. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта.