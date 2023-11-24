В Нижнем Тагиле гость из Узбекистана обокрал и спалил квартиру бывшей сожительницы

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённое путем поджога) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище).

Как установило следствие, 18 марта 2023 года обвиняемый при помощи изготовленного ранее ключа незаконно проник в квартиру в доме № 37 на Уральском проспекте, где проживала его бывшая возлюбленная, и похитил 8000 рублей. Кроме того, на почве личных неприязненных отношений он решил сжечь имущество женщины. Обвиняемый поджёг вещи в квартире и, убедившись, что они загорелись, скрылся с места преступления. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинён ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей.

По данным МЧС, на площади 15 кв. м сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на 1-м этаже 9-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.