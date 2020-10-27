В Нижнем Тагиле голодный медведь разрыл две свежие могилы на вагонском кладбище

27.10.2020 15:12
В ночь на 27 октября медведь разрыл две свежие могилы на кладбище «Пихтовые горы» на Вагонке, сообщает паблик «Нижний Тагил Live». Следы хищника и покорёженный крест обнаружили работники.
«Это не в первый раз. Медведь здесь давно ходит. Когда люди видят его, рассказывают. Может, он ходит, когда мы его и не видим», — рассказывают АН «Между строк» сотрудники кладбища.
По словам подписчика группы, буквально за пару дней до этого произошёл инцидент, в котором едва не пострадали люди: вышедший из леса медведь напугал местных бомжей.
- С июля по сентябрь 2020 года на территории Свердловской области было зафиксировано 22 случая появления медведей вблизи населённых пунктов.
- Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области принял решение об убийстве 26 медведей на территории региона до 31 октября 2020 года. В ведомстве считают, что эта мера поможет регулированию численности особей.