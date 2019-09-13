В Нижнем Тагиле ФСБ с полицией и ОМОНом изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя (ВИДЕО)

В Дзержинском районе Нижнего Тагила в ходе оперативных мероприятий силовиков в частном доме обнаружили склад с контрафактной алкогольной продукцией, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

«В двух помещениях находились коробки с алкоголем — большой ассортимент водки известных наименований в бутылках ёмкостью 0,5 и 5 литров в пластиковой таре. Часть продукции была без акцизных марок, часть — с поддельной акцизной маркировкой. Всего порядка 4000 бутылок», — рассказали в ведомстве.

Здесь же оперативники обнаружили 11 канистр по 10 литров каждая, в которых находился этиловый спирт. Кроме того, рядом с жилым домом сотрудники ФСБ и полиции обнаружили и задержали автомашину «Газель», гружённую коробками с таким же алкоголем. По подсчётам сотрудников полиции, в машине находилось порядка четырёх тонн спиртосодержащей продукции, ещё почти 5,3 тысячи литров — на складе. Собственник жилого помещения пояснил оперативникам, что сдаёт в аренду гаражные помещения, а водитель машины — что только занимается грузоперевозками. По их словам, никакого отношения к изъятому алкоголю они не имеют.

Продолжая оперативные мероприятия, сотрудники силовых структур задержали в том же Дзержинском районе двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь в гаражных боксах в гаражно-строительном кооперативе по улице Докучаева и ГСК по улице Ватутина.

«В одном из боксов и машине одного из задержанных, находившейся рядом с гаражом, полицейские и оперативники ФСБ обнаружили коробки с нелегальным алкоголем. Здесь был огромный ассортимент водки и коньяка, а также 9 канистр с этиловым спиртом общим объёмом более тысячи литров. Ещё 500 литров алкогольной продукции, включающей не только водку и коньяк, а также виски и вино различных марок, изъяли во втором боксе», — отметили в полиции.

Всего в ходе операции силовики изъяли порядка 11 тонн контрафактного алкоголя. В настоящее время сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России «Нижнетагильское» проводят проверку по данному факту, устанавливая собственников «палёного» алкоголя и каналы сбыта контрафактной продукции. По окончании проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение.