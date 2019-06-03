В Нижнем Тагиле ФСБ изъяла 5 тонн нелегального алкоголя

В Нижнем Тагиле во время спецоперации управления ФСБ по Свердловской области и регионального управления Росгвардии изъято 5 тонн фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

На складе, где хранились нелегальные напитки, обнаружены 4644 стеклянные бутылки, в которые был разлит алкоголь.

«На бутылках были этикетки водочной и коньячной продукции марок "Нефть", "Царская охота", "Хенесси", "Голд 999", "Арбатская" и "Дагестан". Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в городскую полицию», — отметили в УФСБ.

По факту выявленных нарушений проводится проверка.