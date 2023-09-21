В Нижнем Тагиле ФК «Уралец-ТС» одержал долгожданную победу!

Накануне в Нижнем Тагиле прошёл футбольный матч между местной командой «Уралец-ТС» и ФК «Химик — Август» из посёлка Вурнары (Чувашия), в котором тагильский клуб одержал долгожданную победу. Единственный гол в ворота соперника на 95-й минуте матча забил Алексей Фахрутдинов. Команда решила отметить свою победу совместным фото в раздевалке.

«Долгожданная, по-настоящему заслуженная, боевая! Спасибо всем, кто сегодня болел за нас и верил в команду до конца», — написали представители ФК «Уралец-ТС» в группе во «ВКонтакте».

«Играли в очередной раз намного лучше соперника, и было создано много моментов! Результат порадовал! Вперёд, “Уралец”!» — поделился своими эмоциями болельщик Максим.

«Молодцы, порадовали. Но расслабляться не стоит, элемент везения был велик, могли и пропустить незадолго до конца игры, принципиально в игре команды ничего не поменялось», — добавил зритель Андрей.

После победы в этом матче «Уралец-ТС» занимает 7-е место в первенстве России в Дивизионе «Б» Второй лиги.