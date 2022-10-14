В Нижнем Тагиле экодома для сортировки мусора появятся у нового моста на Гальянке и в парке «Народный»

Стали известны места размещения в Нижнем Тагиле двух экодомов, в которые горожане смогут приносить на переработку 10 видов бытовых отходов. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ООО «Компания «Рифей», один экодом с названием «Народный» разместится возле одноимённого парка со стороны улицы Красноармейской. Второй экодом «На Гальянке» будет располагаться на ГГМ, возле гипермаркета «Лента» со стороны Луганского проспекта.

«Уже разработаны внешний и внутренний вид экоплощадок. Здания будут изготовлены с использованием современной экономичной технологии блочно-модульного строительства», — говорит исполнительный директор компании Фёдор Потапов.

В пунктах приёма вторсырья будут работать образовательные площадки с информацией о правильной сортировке мусора. Тагильчане смогут принести на переработку текстиль, полиэтиленовые пакеты, ПЭТ разных цветов, крышки от пластиковых ёмкостей, макулатуру, картон, стрейч-плёнку, металлические и алюминиевые банки. Кроме того, в экодомах можно будет послушать лекции экспертов, принять участие в мастер-классах и акциях.

В конце октября конструкции доставят в Нижний Тагил. Сейчас решаются вопросы технического присоединения экодомов к электросетям, идёт набор сотрудников.

Напомним, на Среднем Урале с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» действует комплексная система обращения с ТКО. К 2030 году в Свердловской области планируют построить 12 современных мусоросортировочных комплексов. Общий объём инвестиций составит 27 млрд рублей, а общая мощность переработки мусора на новых комплексах достигнет 1,5 млн тонн.