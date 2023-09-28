В Нижнем Тагиле Дворец молодёжи закупит макеты оружия и военно-спортивное оборудование на 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле МБУ «Городской дворец молодёжи» закупит военно-спортивное оборудование, в том числе макеты автоматов Калашникова, на сумму 4 млн 67 тысяч рублей. Соответствующее предложение учреждение разместило на сайте госзакупок. Источником финансирования, согласно проекту контракта, являются средства бюджетного учреждения.

В список военно-спортивного оборудования и прочих материалов, которые хочет приобрести ГДМ, входит 130 ремней и магазинов общей стоимостью чуть более 200 тысяч рублей. Также в закупку входит 7800 патронов на сумму 530 тысяч рублей и 130 макетов. Стоимость одного учебного автомата Калашникова оценивается в 25 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, Дворец молодёжи планирует получить макеты автомата с ёмкостью магазина не менее 30 патронов. Гильза патрона снаряжается штатной пулей со стальным сердечником.

Для каких конкретно уроков будут приобретены макеты, в проекте контракта не сказано, однако учреждение участвует и готовится к соревнованиям по начальной военной подготовке (НВП). Срок окончания подачи заявок — 5 октября, итоги аукциона будут подведены 9 октября.