В Нижнем Тагиле две пенсионерки отдали мошенникам все свои сбережения, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». Пожилые женщины думали, что деньги помогут их близким избежать уголовной ответственности.

Накануне 82-летней тагильчанке позвонил мужчина, который представился её внуком. Он сказал бабушке, что стал виновником ДТП и ему срочно нужны деньги, чтобы «замять» уголовное дело. После пенсионерке позвонил «следователь». Он сказал, что внуку нужно передать постельное бельё и 100 тысяч рублей для решения вопроса. Через какое-то время к женщине приехал неизвестный мужчина и забрал у неё деньги.

В эти же сутки в полицию обратилась другая пенсионерка, которая столкнулась с такой же ситуацией. 87-летняя бабушка передала 200 тысяч рублей мошенникам, думая, что сможет помочь близким.

В полиции отметили, что к ним поступали ещё два сообщения от пенсионерок, где их таким же образом пытались обмануть. Но женщины не повелись на уловки злоумышленников и прежде, чем поверить неизвестным лицам, позвонили своим родственникам.