В Нижнем Тагиле две чиновницы мэрии ушли со своих должностей

В управлении экономики и территориального развития администрации Нижнего Тагила свои должности покинули сразу две чиновницы. Начальник управления Ирина Трифонова была понижена до главного специалиста, а её заместитель Лидия Панникова уволилась по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что Ирина Трифонова ушла с поста руководителя управления по собственному желанию. Исполняющей обязанности начальника этого подразделения мэрии назначена Инна Власова.