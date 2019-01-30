В Нижнем Тагиле два рецидивиста на угнанном автомобиле ограбили 55-летнюю женщину

Во вторник, 29 января, около шести часов утра в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила обратилась 55-летняя женщина, которая рассказала, что несколько минут назад её ограбили двое незнакомых мужчин на улице Ульяновской.

«Потерпевшая рассказала, что утром отправилась на работу, а когда добиралась до остановки общественного транспорта, возле неё остановился автомобиль серебристого цвета, из которого вышли двое мужчин и попытались забрать у неё сумку. Когда женщина начала оказывать сопротивление, один из злоумышленников толкнул её в плечо, после чего из сумки потерпевшей выпал кошелёк, в котором находились банковские карты и 17 тысяч рублей. Получив “добычу”, мужчины тут же скрылись», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий неподалеку от места совершения преступления полицейские нашли серебристый автомобиль, припаркованный возле круглосуточного кафе. Проверив посетителей, стражи порядка обнаружили двух мужчин, похожих по описанию на преступников. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где их опознала потерпевшая. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители посёлка Горноуральский. Позже выяснилось, что ВАЗ-2109, на котором передвигались нападавшие, за несколько часов до грабежа был угнан ими в селе Лая. Возбуждены два дела по статьям УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору» и «Грабёж с применением насилия».