В Нижнем Тагиле довыборы в гордуму будут проходить всего один день

Довыборы в Нижнетагильскую гордуму будут проходить в течение одного дня — 13 сентября. Об этом АН «Между строк» рассказали в местной избирательной комиссии. Ранее Центризбирком объявил о многодневном голосовании на выборах разного уровня в 83 субъектах РФ этой осенью. Во многих городах они пройдут в течение трёх дней (с 11 по 13 сентября), при этом 11 и 12 сентября будут днями для досрочного голосования.

«В область приезжали представители Центральной избирательной комиссии. Решили, что у нас день голосования будет один — 13 сентября. Досрочное голосование пройдёт за 10 дней. Единственное, есть вопрос по времени работы участковых избирательных комиссий во время досрочного голосования. Возможно, 11 и 12 сентября они будут работать с 08:00 до 20:00. Мы позже эту информацию опубликуем», — пояснила председатель тагильского избиркома Лидия Брызгалова.

Механизм многодневных выборов был опробован на голосовании по поправкам в Конституцию, которое проводилось с 25 июня по 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что таким образом Центризбирком создаёт «максимально удобные условия» для голосования, чтобы была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей для контроля выборных процессов.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала для участия в довыборах в гордуму по округу № 10, которые пройдут в сентябре, шестерых кандидатов. За кресло в думе будут бороться: лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР, активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Также участие в довыборах примет в качестве самовыдвиженца слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.