«Не надо прикрывать политическую немощь истерикой о возможных фальсификациях»: Памфилова попросила не устраивать истерику по поводу многодневного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова попросила партии и кандидатов не устраивать истерику по поводу многодневного голосования на выборах в сентябре, пишет ТАСС.

«Я абсолютно не понимаю такой информационной истерики по этому поводу, что, мол, как так, какой ужас, разрешили голосовать три дня. Коллеги, развожу руками от удивления. У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трёх дней», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, Центризбирком создаёт «максимально удобные условия» для голосования, чтобы была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей для контроля выборных процессов. При этом она призвала партии лучше агитировать сторонников, если они хотят честных выборов.

«И не надо прикрывать политическую немощь свою истерикой о возможных фальсификациях и неумением привлечь сторонников», — добавила Памфилова.

Ранее Центризбирком объявил о многодневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года — они пройдут в течение трёх дней с 11 по 13 сентября, при этом 11 и 12 сентября будут днями для досрочного голосования. Такой механизм был опробован на голосовании по поправкам в Конституцию, которое также было многодневным — проходило с 25 июня по 1 июля.

В сентябре 2020 года пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ. В частности, в четырёх регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы губернаторов; глав ещё двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных законодательных собраний.