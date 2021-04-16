В Нижнем Тагиле должники за ТКО будут оплачивать ещё и судебные издержки

Из-за большого количества должников по оплате услуг по обращению с ТКО Региональный информационный центр (РИЦ) вынужден взыскивать долги с тагильчан-неплательщиков в судебном порядке. Как уточняют в пресс-службе организации, в таком случае к сумме оплаты прибавляются расходы на судебные издержки, которые могут составить до 5 тысяч рублей.

«Региональный информационный центр вынужден привлекать к взысканию задолженности судебных представителей, которые оказывают юридическую помощь при ведении компанией претензионно-исковой работы. Для должников это значит, что суммы к оплате у них неизбежно увеличатся, так как расходы за услуги представителей включаются в судебные издержки, которые вместе с госпошлиной взыскиваются с неплательщиков. Обращаем внимание, что расходы на судебных представителей могут достигать 5 тысяч рублей на одного должника», — говорят в РИЦ.

Только за первый квартал 2021 года в Нижнем Тагиле подано исковых заявлений на сумму более 16,2 млн рублей, сообщает РИЦ. Получив судебный приказ, представители РИЦ вправе, минуя службу приставов, обратиться в банк для списания задолженности со счёта должника.