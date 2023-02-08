В Нижнем Тагиле директор управляющей компании задолжал сотрудникам за полгода около 5 млн рублей

В Нижнем Тагиле прокуратура защитила права 31 работника ООО «УК Восточная». Сотрудникам компании в течение полугода не платили заработную плату. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, долг УК составляет около 5 млн рублей за период с июня по ноябрь 2022 года.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства и направила в суд исковые заявления с требованиями о взыскании с директора компании задолженности перед сотрудниками. В отношении директора «УК Восточная» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

«Кроме того, по результатам проверки прокурор Дзержинского района на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки», — уточнили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.