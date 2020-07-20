В Нижнем Тагиле девушка сломала ногу, напоровшись на торчащую арматуру у подножия Лисьей горы

У подножия Лисьей горы в Нижнем Тагиле девушка напоролась на торчащую из асфальта арматуру и сломала ногу. Инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля на улице Береговой-Ударной. Тагильчанка Яна с мужем катались в тот вечер на велосипедах, злополучный кусок железа попался под ноги как раз в тот момент, когда супружеская пара решилась пройти пешком.

«Подъезжая к остановке “Рабочая”, мы слезли с велосипедов и пошли пешком. В этот момент погасли фонари, и минут через пять я в темноте, не увидев арматуру, споткнулась. Вызвали такси, а потом обратилась в травму. Но почему-то не предложили поставить прививку от столбняка», — рассказала АН «Между строк» девушка.

Яна написала о случившемся на сайт городского контроля. Девушка не намерена обращаться в другие инстанции, хочет лишь, чтобы проблему решили.

«Компенсацию мне не надо, хочется просто, чтоб власти увидели проблему и решили. Просто там столько велосипедистов ездит, столько людей гуляет», — говорит тагильчанка.

В мэрии ответили, что тротуар будет восстановлен после завершения ремонтных работ.

«Береговая-Ударная ремонтируется в этом году в рамках национального проекта БКАД. ООО "Водоканал-НТ" ведёт в этом районе перекладку кабеля под насосную, в связи с этим тротуар повреждён. После выполнения работ тротуар будет восстановлен», — сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на разрушающуюся каменную лестницу на Лисьей горе. Часть плит на ступенях развалилась, часть не закреплена и может привести к травмированию. В мэрии ответили, что восстанавливать каменную лестницу начнут уже в этом году.