Мэрия Нижнего Тагила обещает восстановить разрушающуюся на Лисьей горе каменную лестницу этим летом

Жители Нижнего Тагила жалуются на разрушающуюся каменную лестницу на Лисьей горе — одном из главных символов города. Часть плит на ступенях развалилась, часть не закреплена и может привести к травмированию. По словам подписчиков АН «Между строк», лестница начала серьёзно разрушаться в этом году.

Отметим, что создание природно-ландшафтного парка «Лисья гора» стало частью региональной программы по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области, рассчитанной как раз до 2020 года.

В мэрии Нижнего Тагила агентству сообщили, что каменную лестницу планируется привести в порядок уже этим летом.

«По информации управления городским хозяйством, эксплуатационное содержание объектов благоустройства на Лисьей горе осуществляет ООО “Капиталстрой”. В июне 2020 года лестничный спуск на территории был обследован специалистами. Составлен сметный расчёт на выполнение ремонта. Работы будут выполнены этим летом при выделении средств. Последний раз ступени ремонтировали в летний период 2019 года», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в 2015 году на Лисьей горе была реконструирована смотровая башня. Территорию рядом с ней облагородили. На ней выложили удобные дорожки, установили скамейки и урны. Также организовали освещение. На смотровой башне разместили камеры видеонаблюдения. Область на реализацию проекта направила 31,5 млн рублей, 7,5 млн рублей собрал город.