В Нижнем Тагиле депутаты гордумы не поддержали предложение о дополнительных выплатах добровольным пожарным

Депутаты гордумы Нижнего Тагила не поддержали предложение чиновников администрации о стимулирующих выплатах участникам добровольных пожарных дружин, которые работают и проживают в отдалённых населённых пунктах. Вопрос обсуждался на заседании комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

Предлагалось обеспечить добровольным пожарным компенсацию затрат на коммунальные услуги, электро- и теплоснабжение, приобретение дров или вывоз мусора в размере не более 2 тысяч рублей в год.

Сейчас в Нижнем Тагиле существует 11 добровольных пожарных дружин, на 1 апреля 2023 года в них числилось 50 добровольных пожарных. Соответственно, за год на стимулирующие выплаты администрация потратила бы ровно 100 тысяч рублей, но находить их даже при последующих корректировках бюджета уже не планируют.

«Оплата труда добровольных пожарных составляет примерно 35 рублей в час. В прошлом году как основную выплату они получали около 744 рублей в месяц, сейчас примерно по 950 рублей. Но мы сейчас говорим о другом, надо как-то их стимулировать как волонтёров. В Ревде, например, в качестве стимулирующих выдают дрова, также может быть компенсация на оплату земельного налога, оплату услуг ЖКХ. Мы предлагаем любые меры поддержки, но пока не можем прийти к пониманию», — пояснил АН «Между строк» начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Как правило, в одну добровольную дружину входит от двух до девяти человек. Они ответственны за такие населённые пункты, как посёлок Серебрянка, село Верхняя Ослянка, деревни Заречная, Нижняя Ослянка, село Сулём, деревни Усть-Утка, Баронская, посёлки Висимо-Уткинск, Уралец, Чащино, село Елизаветинское, посёлки Евстюниха, Волчевка, Баклушина и село Покровское.

Пожарные патрулируют территории, несут дежурства и первыми появляются на пожарах в отдалённых территориях. Также добровольная дружина проводит инструктаж для населения в деревнях и сёлах, сами пожарные тоже проходят обучение два раза в год.

Дружины входят в региональную общественную организацию добровольной пожарной охраны (ДПО) «Урал», с которой у администрации города заключён договор о совместной деятельности.

На предыдущем заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике 25 апреля депутат Марина Кибардина усомнилась в том, нужны ли вообще добровольным пожарным выплаты.

«Если это общественная организация, то они должны осуществлять свою деятельность, как и другие общественные организации, на добровольных началах без вознаграждения. У нас очень много общественных организаций, которые добровольно делают гораздо больше, а здесь, получается, пришёл, провёл профилактику с односельчанами и за час получил 50 рублей», — сказала депутат Марина Кибардина.

На что начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин обратил внимание, что в реальности эти люди участвуют в тушении пожаров и если бы не добровольные дружины, то от многих деревень ничего бы не осталось, пока до них доехали бы городские подразделения. Но стимулирующих выплат добровольным пожарным в этом году ждать не стоит, так как экономисты мэрии сочли формат компенсаций неподходящим.

«У нас есть случаи, когда добровольный пожарный работает один месяц, а есть, когда год. Непонятно, будет ли это влиять на выплату. Во-вторых, добровольный пожарный должен быть потребителем электроэнергии, а может и не быть. Как тогда быть с выплатой, тоже непонятно. Сейчас, на мой взгляд, представлена неэффективная схема. Если стимулировать пожарных, то нужно говорить о вознаграждении за непосредственно выполняемую ими работу», — пояснил депутатам заместитель мэра по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.