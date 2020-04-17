В Нижнем Тагиле депутат попросил спикера думы организовать онлайн-трансляцию заседаний из-за коронавируса

Депутат Нижнетагильской гордумы Владислав Потанин попросил председателя коллегиального органа Вадима Раудштейна организовать онлайн-трансляцию заседаний комиссий. Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook. Соответствующий запрос он направил и главе города Владиславу Пинаеву.

«В связи с принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности прошу рассмотреть вопрос об организации онлайн-трансляции заседаний комиссий и работы совместных рабочих групп с доступом на сайте в дистанционном режиме», — говорится в обоих запросах.

Ранее дума Нижнего Тагила закрыла вход для журналистов из-за коронавируса. Также были отменены депутатские приёмы избирателей.

«Людям нужно общение, обратная связь, — отмечает директор НТИ-УрФУ Владислав Потанин. — Раньше мы это могли себе позволить, сейчас есть ограничения. Мне понравились предложения об организации онлайн-трансляции от коллег и избирателей. Это прогрессивно и интересно. В институте мы апробировали формат общения со студентами при помощи видеоконференций. Программный продукт позволяет нам общаться в чате, по видео, отображает информацию на доске. Благодаря ему мы эффективно ведём образовательный процесс. Я и подумал, что неплохо было бы транслировать этот опыт и на другие сферы. Сейчас время, когда мы должны слышать друг друга, поддерживать, общаться на расстоянии».

Организация онлайн-трансляции думских заседаний обсуждается уже не один год. Ещё в 2017 году бывший депутат Муринович предлагал сделать это за счёт внебюджетных средств.

«Если мы говорим постоянно о необходимости открытости деятельности депутатов, то, наверное, вполне логично будет, если зрители, заинтересованные избиратели будут иметь возможность наблюдать все перипетии депутатской работы онлайн. Установка двух веб-камер сегодня — это не такое уж техническое достижение. И это помогло бы иногда в спорных ситуациях со СМИ отстаивать депутатам каким-то образом свою позицию», — говорил тогда Муринович.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».