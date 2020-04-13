Дума Нижнего Тагила закрыла вход для журналистов из-за коронавируса

Заседания комиссий в Нижнетагильской городской думе в апреле будут проходить в закрытом режиме. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе НТГД. Меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Ближайшее заседание думской комиссии будет 20 апреля. Журналистам пришлют необходимые информационные документы. Сотрудников аппарата и депутатов НТГД планируется обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Заседания будем проводить с соблюдением всех мер предосторожности, с обработкой и организацией расстояния в полтора метра между людьми. Сорвать принятие корректировки бюджета мы не можем», — отметили в пресс-службе НТГД.

На 23 апреля намечено заседание самой гордумы. Будет ли оно проводиться в закрытом режиме, пока окончательно не решено.

Напомним, традиционные пятничные аппаратные совещания в мэрии Нижнего Тагила сейчас также закрыты для журналистов. С 20 марта и до особого распоряжения доступ тагильчан в администрацию и думу города ограничен. Обратиться с заявлением, обращением, письмом физические и юридические лица могут через официальный сайт Нижнего Тагила.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».