В Нижнем Тагиле демонтировали знак «Тагилстроевский район» перед мостом на Циолковского

03.08.2021 17:58
Знак «Тагилстроевский район», который стоял перед мостом на улице Циолковского, сегодня демонтировали. Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, стела вернётся на своё место после реставрации. В обновлении знака поможет ЕВРАЗ НТМК, который окажет финансовую помощь.
По предварительной информации, отреставрированный знак будет оснащён подсветкой.
- 12 мая в 4:00 было закрыто движение по путепроводу. Город встал в многокилометровых пробках.
- Реконструкцией моста занимается тагильская компания «Уралстроймонтаж».
- Провайдер «СетиТагила» установил камеры для онлайн-трансляции строительства моста на Циолковского.