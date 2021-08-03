В Нижнем Тагиле демонтировали знак «Тагилстроевский район» перед мостом на Циолковского

Знак «Тагилстроевский район», который стоял перед мостом на улице Циолковского, сегодня демонтировали. Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, стела вернётся на своё место после реставрации. В обновлении знака поможет ЕВРАЗ НТМК, который окажет финансовую помощь.

По предварительной информации, отреставрированный знак будет оснащён подсветкой.