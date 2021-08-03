Общество

В Нижнем Тагиле демонтировали знак «Тагилстроевский район» перед мостом на Циолковского

03.08.2021 17:58
В Нижнем Тагиле демонтировали знак «Тагилстроевский район» перед мостом на Циолковского

Знак «Тагилстроевский район», который стоял перед мостом на улице Циолковского, сегодня демонтировали. Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, стела вернётся на своё место после реставрации. В обновлении знака поможет ЕВРАЗ НТМК, который окажет финансовую помощь.

По предварительной информации, отреставрированный знак будет оснащён подсветкой. 

  • 12 мая в 4:00 было закрыто движение по путепроводу. Город встал в многокилометровых пробках.  
  • Реконструкцией моста занимается тагильская компания «Уралстроймонтаж».
  • Провайдер «СетиТагила» установил камеры для онлайн-трансляции строительства моста на Циолковского.
Фото: 
«Тагильский рабочий» / демонтаж знака
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