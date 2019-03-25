В Нижнем Тагиле чёрных лесорубов будут выявлять с помощью космоснимков

Факты незаконной рубки в тагильском лесу впервые будут выявлять при помощи космоснимков. В 2019 году космическая спутниковая съёмка охватит территории девяти лесничеств региона. Федеральное агентство лесного хозяйства организует космомониторинг случаев незаконной заготовки древесины также в Алапаевском, Билимбаевском, Ивдельском, Кушвинском, Новолялинском, Режевском, Свердловском и Шалинском лесничествах.

«Фактическая съёмка вырубленных лесосек сравнивается с данными, которые внесены в документы. Это позволяет проконтролировать как добросовестность арендаторов лесных участков, так и работу сотрудников лесничеств. Если при сравнении космоснимков с документами отводов лесосек выявлены рубки за их пределами, то карточки дешифрирования поступают в регион для проверки. Для подтверждения или опровержения установленных спутниковой съёмкой фактов незаконной рубки на место выезжают сотрудники лесной охраны», — рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

В 2018 году космомониторинг проходил на территории одиннадцати лесничеств региона. Было подтверждено 59 случаев незаконных рубок деревьев. Только перед Новым годом в лесах Свердловской области незаконно вырубили минимум 172 ели. Все материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения чёрных лесорубов к уголовной ответственности за незаконную заготовку древесины.

В 2017 году космоснимки использовали на территориях шести лесничеств области. По итогам года самым неблагополучным по количеству и объёму незаконных рубок признано Алапаевское лесничество.