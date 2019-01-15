В Свердловской области накануне Нового года незаконно вырубили 172 ели

Перед Новым годом в лесах Свердловской области незаконно вырубили минимум 172 ели. Деревья уничтожили шесть «чёрных лесорубов». Своими действиями они нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму 433 тысячи рублей.

Самая большая партия незаконно добытых деревьев — 167 штук — была заготовлена, по данным департамента информполитики региона, в Нижнетагильском лесничестве. Нарушитель был задержан на дороге при попытке провезти новогодние ели без необходимых документов. Материалы по факту незаконной рубки деревьев направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

В департаменте отмечают, что перед Новым годом сотрудники лесничеств и государственной лесной охраны провели 784 рейда. На дорогах Свердловской области в декабре работали 39 стационарных постов. В лесу заготовку и перевозку елей контролировали 76 мобильных групп.