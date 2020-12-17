В Нижнем Тагиле Chevrolet Niva въехала в столб на улице Индустриальной

Утром 17 декабря на улице Индустриальной, напротив АЗС «Газпромнефть», произошло серьёзное ДТП. 34-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Циолковского в сторону Тагилстроя на автомобиле Chevrolet Niva, не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара кузов автомобиля деформировался, 34-летняя женщина-пассажир не смогла самостоятельно выбраться. Спасателям Центра защиты населения пришлось применять специнструмент, чтобы вызволить пострадавшего. В результате аварии у женщины предварительно диагностировали перелом голени и травму головы, уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Пострадавшая была доставлена в ЦГБ № 4.

Из-за ДТП было затруднено движение транспорта в обе стороны, пробки начинались от Коксохима и от улицы Циолковского и заканчивались в месте ДТП.