В Нижнем Тагиле будут судить водителя Range Rover, который устроил смертельное ДТП

В Нижнем Тагиле полиция завершила предварительное следствие по уголовному делу по факту ДТП, которое произошло 13 октября 2023 года около 06:00 напротив дома № 40а/1 на Ленинградском проспекте.

Напомним, пьяный 32-летний водитель Range Rover ехал в сторону улицы Зари и врезался в «девятку», стоящую перед пешеходным переходом, ожидая зелёного сигнала светофора. За рулём ВАЗ находился 52-летний мужчина. От мощного удара заднюю часть отечественной легковушки сильно смяло, а водителя зажало в салоне. Чтобы извлечь его, к месту аварии были вызваны спасатели Центра защиты населения, которые с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его в руки медиков скорой помощи. Спустя несколько дней после аварии водитель ВАЗ-2109 скончался в реанимации от полученных травм.

В ходе расследования было установлено, что водитель Range Rover в 2021 году уже был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Тогда тагильчанин был привлечён по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения), лишён прав на 1,5 года и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Органами предварительного следствия проведён комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств по данному уголовному делу. К материалам предварительного следствия приобщена запись с видеокамеры аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, на которой запечатлён момент дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в полиции.

Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы, скорость движения внедорожника в момент ДТП составляла 93 км/час и значительно превышала разрешённую скорость движения на участке проезжей части в 40 км/час.

В ходе предварительного следствия водителю Range Rover предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Свою вину мужчина признал полностью. На период предварительного следствия судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.