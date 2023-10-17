В Нижнем Тагиле от травм, полученных в ДТП с пьяным водителем Range Rover, умер водитель «девятки»

Накануне вечером стало известно, что водитель ВАЗ-2109, ставший участником аварии 13 октября на Вагонке, скончался в реанимации от полученных травм. Такую информацию публикует Tagilcity.ru со ссылкой на дочь пострадавшего. По данным издания, у её 52-летнего отца в результате аварии были разорваны лёгкое и печень.

Напомним, страшная авария произошла утром 13 октября на Ленинградском проспекте напротив дома № 40а/1. По информации ГИБДД, аварию спровоцировал пьяный водитель Range Rover, который на полном ходу врезался в стоящую перед пешеходным переходом отечественную легковушку, ожидающую зелёный сигнал светофора. От удара «девятку» сильно смяло, а находившийся внутри 52-летний мужчина был зажат в салоне. Чтобы извлечь его, к месту аварии в тот день прибыли спасатели Центра защиты населения, которые с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его в руки медиков скорой помощи.

На момент публикации неизвестно, где находится виновник аварии. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что все материалы по данному ДТП, собранные сотрудниками ГИБДД, будут переданы в следственное подразделение полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела.