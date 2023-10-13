В Нижнем Тагиле пьяный водитель Range Rover устроил ДТП на Вагонке

Сегодня, 13 октября, около 06:00 в Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП. На Ленинградском проспекте напротив дома № 40а/1 столкнулись ВАЗ-2109 и внедорожник Range Rover.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Range Rover, 32-летний местный житель, ехал в сторону улицы Зари и врезался в «девятку», стоящую перед пешеходным переходом, ожидая зелёного сигнала светофора. За рулём ВАЗа находился 52-летний мужчина. От мощного удара заднюю часть отечественной легковушки сильно смяло, а водителя зажало в салоне.

К месту происшествия были вызваны спасатели Центра защиты населения, которые при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавшего и передали его в руки медиков скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в ГБ № 1.

Как уточнили в ГИБДД, водитель Range Rover в 2021 году уже был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Тогда тагильчанин был привлечён по статье 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения), лишён прав на 1,5 года и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. В этот раз автоинспекторы вновь заподозрили мужчину в пьяной езде и провели медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских: в крови тагильчанина было обнаружено 1,135 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В действиях мужчины усматривается состав преступления по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Его автомобиль был задержан и помещён на штрафстоянку.