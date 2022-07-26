В Нижнем Тагиле будут судить рецидивиста, устроившего поножовщину в трамвае на Вагонке

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 16 декабря 2021 года около 17:00 обвиняемый в нетрезвом виде ехал в вагоне трамвая № 10 с собакой без намордника и поводка. Собака стала бегать по вагону, один из пассажиров сделал замечание её хозяину, а тот устроил драку. Дебошир ударил пассажира в грудь и спину ножом, который носил с собой «для защиты от малолеток».

В ходе расследования выяснилось, что устроившим драку в трамвае оказался рецидивист по кличке Шмак. Ранее он был судим за грабежи, разбои, причинение вреда здоровью. Из тюрьмы Шмак вышел в апреле 2021 года.

Как отмечают в прокуратуре, рецидивист причинил тяжкий вред здоровью пассажира, и только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи раненого удалось спасти.