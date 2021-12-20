В Нижнем Тагиле рецидивист по кличке Шмак пырнул пассажира трамвая ножом за сделанное замечание (ВИДЕО)

В трамвае 10-го маршрута двое пьяных мужчин устроили поножовщину. Один из пассажиров получил ранение, ему потребовалась госпитализация. Инцидент произошёл вечером 16 декабря на Вагонке.

Сотрудники отдела полиции № 17 установили, что пострадавший ехал вместе с супругой и четырёхлетней дочкой в трамвае № 10. На остановке «Универсам» в вагон зашли двое пьяных мужчин. Вместе с ними в салон забежала собака. Животное было без поводка и намордника. Собака стала бегать по вагону, кондуктор сделала пассажирам замечание и попросила их привязать животное, так как в вагоне находились дети. Но нетрезвые граждане проигнорировали просьбу.

31-летний мужчина, ехавший с семьёй, повторно сделал замечание подвыпившим пассажирам. Тогда один из них устроил скандал, а потом начал драку. Не доезжая до остановки, кондуктор сорвала стоп-кран и хулиганов вытолкнули из вагона. Заступившийся за кондуктора мужчина после ухода дебоширов обнаружил на своей куртке кровь и понял, что получил ранение.

Сыщики уголовного розыска просмотрели записи видеонаблюдения из салона вагона, а также проверили камеры в районе совершения преступления. Под подозрение попал 34-летний тагильчанин по кличке Шмак. Ранее он был судим за грабежи, разбои, причинение вреда здоровью. Из тюрьмы Шмак вышел в апреле этого года.

Оперативники задержали его в состоянии сильного опьянения. Мужчина признался, что конфликт был. Нож, которым он ранил тагильчанина, он выбросил по дороге, а вообще всегда его носит с собой «для защиты от малолеток».

«Руководство управления внутренних дел выражает благодарность молодому человеку за мужественный поступок: рискуя собственной жизнью, он сумел дать отпор наглым хулиганам. К счастью, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает благодаря своевременной квалифицированной помощи медицинских работников», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.