В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, забившего до смерти свою возлюбленную

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, которая скончалась после многочисленных травм. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 10 октября 2022 года пара у себя дома распивала алкоголь. Во время застолья потерпевшая стала выгонять мужчину из квартиры, ссылаясь на то, что он пьян. В ходе ссоры обвиняемый подошёл к возлюбленной и ударил её руками не менее 12 раз по голове, туловищу и другим частям тела. Через некоторое время пострадавшая пошла на кухню и, потеряв сознание, упала на пол и скончалась на месте от обильной кровопотери и полученной закрытой травмы живота.

Свою вину мужчина признал полностью и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.