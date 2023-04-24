В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за нецензурную брань в адрес сотрудника полиции

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя посёлка Горноуральский по уголовному делу о публичном оскорблении сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 20 января 2023 года.

Обвиняемый, вернувшись из командировки, распивал спиртное у соседки. Около 13:45 мужчина с хозяйкой квартиры вышли на улицу, где встретили двух полицейских — начальника и инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское». Сотрудники полиции представились и пригласили женщину в опорный пункт для проведения с ней беседы. Обвиняемый, услышав это, начал кричать и нецензурно ругаться. Начальник отделения попыталась его успокоить, но на её увещевания прекратить ругань дебошир не отреагировал.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей.