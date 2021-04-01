В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за кражу кабеля с нескольких домов на Гальянке

Вечером 23 марта жители дома № 39 по улице Дружинина задержали мужчину, который срезал кабель. Ранее от управляющей компании уже поступало сообщение в правоохранительные органы о краже около 30 метров кабеля из подвала подъезда этого жилого дома. Тогда в двух подъездах девятиэтажки были обесточены квартиры.

По словам жильцов, накануне задержания у дома был замечен подозрительный незнакомый мужчина. Когда на следующий день его увидели с ножовкой в руках, жильцы вызвали полицию. Задержанный 42-летний мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный причастен к краже кабеля из подвального помещения ещё одного дома — по адресу Уральский проспект, 58. Тогда в доме также был обесточен один подъезд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Как рассказали в полиции, в августе прошлого года он был освобождён из мест лишения свободы. Сейчас работает мебельщиком в одной их городских компаний и находится под подпиской о невыезде.

Задержанного доставили в отделение полиции № 20, где он признался, что сбывал похищенный кабель в пункт приёма на улице Береговой-Краснокаменской. По данным МУ МВД России «Нижнетагильское», по этому адресу расположена официально зарегистрированная организация, которая осуществляет приём чёрного и цветного металла.

По поручению полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова в пункте приёма была проведена проверка. В ходе осмотра организации сотрудники полиции выявили несоблюдение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов. Также в пункте приёма полицейские изъяли кабель, который был вырезан в подвальном помещении многоквартирного дома. По итогам проверки в отношении сотрудников пункта приёма был составлен протокол об административном правонарушении.