В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который расплатился в магазине поддельной купюрой

Пригородная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Нижнего Тагила по уголовному делу о сбыте поддельных банковских банкнот. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в начале декабря 2022 года тагильчанин в одном из магазинов в посёлке Черноисточинск расплатился за продукты поддельной 500-рублёвой купюрой, а на сдачу купил алкоголь в соседней торговой точке.

Задержанный признался полицейским, что купюра в скомканном виде лежала у него в пакете с вещами и поэтому не вызывала никаких подозрений о подлинности. Тагильчанин обратил внимание на подделку уже позднее, но, несмотря на это, решил расплатиться ей в супермаркете и сэкономить свои последние деньги, которых до зарплаты почти не осталось. Откуда взялась фальшивка, тагильчанин так и не вспомнил, предположив, что мог где-то подобрать.

Продавец супермаркета пояснила полицейским, что в тот день мужчина расплатился за две булки хлеба и майонез. Тогда она обратила внимание, что 500-рублёвая банкнота была как после стирки. После ухода покупателя женщина внимательно разглядела купюру и не увидела на ней водяных знаков и защитной магнитной линии, а на экране устройства для проверки денег банкнота вообще не отображалась. Продавец хорошо запомнила покупателя и рассказала полицейским, как он выглядел.

«Проведённые экспертами исследования подтвердили, что изъятая купюра — это грубо выполненная подделка: денежный билет состоит из одного листа и выполнен способом цветной струйной печати с использованием струйного принтера», — уточнили в полиции.

Спустя некоторое время продавец сообщила в полицию, что разыскиваемый мужчина вновь появился в магазине, тогда оперативники выехали на адрес супермаркета и доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства.

Следственным подразделением отдела полиции № 21 завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Мужчине грозит 8 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.