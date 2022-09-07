В Нижнем Тагиле будут судить менеджера турфирмы, которая обманула клиентов на 1,5 млн рублей

Полиция Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней Оксаны Забавиной, которая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», обвиняемая под предлогом оказания туристических услуг от имени компании «Профит-Групп» обманывала клиентов. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В полиции уточнили, что подсудимая в период с ноября 2019 по август 2021 года, добившись хорошей репутации и зарегистрировавшись как юрлицо, консультировала клиентов по туристическим услугам и заключала поддельные договоры. После того как потенциальные покупатели оформляли документы и переводили турагенту деньги, обвиняемая тратила средства на личные нужды и не соблюдала условий договора.

Следователи установили, что на уловки аферистки попались более 20 человек. В ходе предварительного расследования обвиняемая добровольно вернула все украденные средства и возместила причинённый ущерб в полном объёме. На данный момент уголовное дело с утверждённым со стороны прокурора заключением передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. За мошенничество в особо крупном размере Забавиной грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, летом 2021 года сразу несколько семей стали жертвами аферистки, которая действовала по доверенности от турфирмы «Профит-Групп», принадлежащей Юлии Глейм. Перед отлётом Забавина несколько раз связывалась с клиентами и переносила дату вылета.