В Нижнем Тагиле менеджера турфирмы подозревают в мошенничестве на 670 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле три семьи столкнулись с недобросовестным менеджером турфирмы, которая взяла с них 670 тысяч рублей за путёвки в Турцию, но запланированное путешествие так и не состоялось. Об этом АН «Между строк» сообщила одна из несостоявшихся туристок Юлия.

По словам девушки, она вместе со своими родственниками и подругой (всего 10 человек. — Прим. ред.) заказала путёвки на 22 августа у менеджера Оксаны Забавиной, которая работала по доверенности от турфирмы «Профит-Групп», принадлежащей Юлии Клейм. Но, по мнению Юлии, менеджер решила присвоить все деньги себе.

«Сумма получилась приличная, даже очень. Мы не первый раз заказывали у неё тур. Два года назад мы через неё летали в Турцию, и тогда всё было нормально. Поэтому мы не могли даже представить, что она может нас обмануть», — рассказала Юлия АН «Между строк».

Перед отлётом Забавина несколько раз связывалась с клиентами и переносила начало тура. В первый раз женщина сообщила об отмене рейса, на следующий раз отель пострадавших оказался в зоне карантина.

«Мы попросили предоставить все документы, на что она опять же находила отговорки. Потом просто перевела все стрелки на турфирму и отель, что они нас не зарегистрировали и хотели заменить отель на более дешёвый, а ей такой не подходил, поэтому она отказалась. Сказала, что вернëт нам деньги в течение двух часов, чтобы мы успели оформить новый тур. Каждый день новые истории, а мы всë верили, даже и мысли не было, что это ложь и нас дурят», — поделилась тагильчанка.

Вчера был последний день, когда семьи ждали от Забавиной деньги, но этого не произошло. Обманутые туристы написали заявление в полицию. Сейчас в ведомстве проводят проверку.