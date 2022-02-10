На менеджера турфирмы «Профит-Групп» в Нижнем Тагиле завели уголовное дело за мошенничество

В Нижнем Тагиле на турагента компании «Профит-Групп» Оксану Забавину завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Летом 2021 года сразу несколько семей стали жертвами Забавиной, которая действовала по доверенности от турфирмы «Профит-Групп», принадлежащей Юлии Клейм. В начале осени было известно о десяти семьях, пострадавших от махинаций турменеджера.

Три семьи оплатили путёвки в Турцию стоимостью 670 тысяч рублей, но улететь им так и не удалось. Перед отлётом Забавина несколько раз связывалась с клиентами и переносила дату вылета. В первый раз женщина сообщила об отмене рейса, на следующий раз она сообщила, что отель оказался в зоне карантина.

Другая компания тагильчан планировала отдохнуть на побережье Краснодарского края. В итоге шесть семей с маленькими детьми остались в незнакомом городе без заказанного турагентом транспорта и добиралась по затопленной Анапе до места отдыха. А после выяснилось, что тагильчане остались и без авиабилетов на обратный путь.

В сентябре, после многочисленных обращений тагильчан в полицию, пострадавшим начали частично возмещать ущерб. Компенсацию выплачивал супруг Забавиной, но на все семьи денег у семьи не хватило.

По данной статье Оксане Забавиной может грозить до 10 лет лишения свободы. Как рассказали АН «Между строк» в полиции, с подозреваемой была взята подписка о невыезде.