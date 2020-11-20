В Нижнем Тагиле будут судить гаишника-взяточника

Бывший сотрудник ГИБДД Нижнего Тагила обвиняется в получении взятки. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района, в конце июня 2019 года инспектор ДПС при исполнении служебных обязанностей предложил нарушителю не привлекать его к административной ответственности за управление машиной без госномеров. По данным издания, за это инспектор попросил 3 тысячи рублей. Нарушитель согласился и перевёл их через мобильное приложение знакомой полицейского.

«Выявили и изобличили нерадивого представителя ГИБДД сотрудники из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. За совершённый криминальный проступок инспектор ДПС уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а четверо его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом», — прокомментировал АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Инспектору грозит до одного года лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Пригородного судебного района Свердловской области.