В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера, продававшего больничные листы

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении фельдшера поликлиники при ЦГБ № 1. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, женщина обвиняется по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Служебный подлог».

«По версии следствия, в период с июля по август 2017 года фельдшер, замещающая должность участкового врача-терапевта, по просьбе двух обратившихся к ней жителей города оформила два листа нетрудоспособности, внеся в них заведомо ложные сведения о наличии у них заболевания, предоставляющего право временного освобождения от работы. За выдачу листов нетрудоспособности она получила от указанных граждан заранее установленную ею взятку в виде денежных средств из расчёта 200 рублей за один календарный день освобождения от работы. Всего от двух граждан она получила 1,8 тысячи рублей», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Санкция статей обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.