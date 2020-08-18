В Нижнем Тагиле будут судить банду подростков, ограбивших комиссионный магазин

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило уголовное дело банды подростков, которые в конце апреля 2020 года ограбили комиссионный магазин на улице Космонавтов. Налётчикам предъявлено обвинение по статье УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия».

Напомним, двое подростков, а также их 24-летний подельник напали на продавца торговой точки, после чего вытащили из кассы 80 тысяч рублей и забрали 13 сотовых телефонов. Причинённый ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. По горячим следам сыщикам удалось выяснить личности нападавших и задержать их. Подозреваемые оказались уроженцами Тагилстроевского района. Двое из них несовершеннолетние: одному 15 лет, второму 16, оба состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Старший из налётчиков был задержан по месту проживания, где в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенных телефонов и пневматический пистолет. Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление, а также за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков, из мест лишения свободы освободился в 2017 году. Ему дополнительно предъявлено обвинение по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу».

Во время допроса задержанные пояснили, что заранее спланировали нападение на комиссионный магазин. В день нападения знакомый довёз их до улицы Вогульской и остался ждать, а они через дворы добрались до торговой точки.

На видеозаписи видно, как трое молодых людей в масках и капюшонах заходят в помещение, один из них брызгает перцовым баллончиком в лицо сотруднику магазина, а второй начинает бить продавца предметом, похожим на пистолет. В это время двое парней разбивают витрины и забирают гаджеты. Вся операция длилась менее 30 секунд.

Первое слушание назначено на 20 августа.