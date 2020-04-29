Появилось видео дерзкого налёта банды подростков на комиссионный магазин в Нижнем Тагиле

В распоряжение АН «Между строк» попала видеозапись момента вооружённого ограбления комиссионного магазина в Нижнем Тагиле.

Напомним, преступление произошло утром 26 апреля на улице Космонавтов. Двое подростков, а также их 24-летний подельник напали на продавца торговой точки, после чего налётчики вытащили из кассы 80 тысяч рублей и забрали 13 сотовых телефонов. Причинённый ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

На видеозаписи видно, как трое молодых людей в масках и капюшонах заходят в помещение, один из них брызгает перцовым баллончиком в лицо сотруднику магазина, а второй начинает бить продавца предметом, похожим на пистолет. В это время двое парней разбивают витрины и забирают гаджеты. Вся операция длилась менее 30 секунд.

По горячим следам сыщикам удалось выяснить личности нападавших и задержать их. Подозреваемые оказались уроженцами Тагилстроевского района. Двое из них несовершеннолетние: одному 15 лет, второму 16, оба состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Старший из налётчиков был задержан по месту проживания, где в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенных телефонов и пневматический пистолет. Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление, а также за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков, из мест лишения свободы освободился в 2017 году.

Следственным отделом Следственного комитета по Ленинскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время подозреваемые в совершённом преступлении задержаны, часть похищенных денежных средств и телефонов изъята.