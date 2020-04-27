В Нижнем Тагиле подростки со старшим подельником ограбили комиссионный магазин

В Нижнем Тагиле двое подростков и их 24-летний товарищ ограбили комиссионный магазин на проспекте Космонавтов. Их добычей стали более 80 тысяч рублей и 13 сотовых телефонов.

В полицию обратился владелец торговой точки. Он рассказал, что в магазин вошли трое неизвестных в масках и перчатках, распылили слезоточивый газ и нанесли телесные повреждения продавцу предметом, похожим на пистолет. После этого они похитили деньги и технику. Причинённый ущерб мужчина оценил в 200 тысяч рублей.

Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», полицейским удалось установить, что преступление было совершено тремя жителями Тагилстроевского района. Двоим из них 15 и 16 лет, а третьему сообщнику — 24 года. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. При обыске в квартире у старшего члена банды были обнаружены часть украденных телефонов и пневматический пистолет.

Во время допроса задержанные пояснили, что заранее спланировали нападение на комиссионный магазин. В день нападения знакомый довёз их до улицы Вогульской и остался ждать, а они через дворы добрались до торговой точки.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Все трое подозреваемых задержаны. Часть похищенных денежных средств и телефонов изъята.